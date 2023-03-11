高雄市長陳其邁7日於東京食品展與立法委員邱議瑩，為高雄海味廠商加油打氣。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁9日與高雄熊，為熊本熊慶生。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁9日率領南六企業黃清山董事長（右3）、駐龍精密機械王昆生董事長（左4）、長興材料工業潘金城副總（左1）等高雄在地企業，拜會半導體設備大廠Meistier工藤正也社長（右5），雙方交流熱絡。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁3月5日率隊赴日交流、衝城市外交，同時行銷高雄物產、力拚招商，展開7天鐵人行程，今（11）日將返國，而此次也收穫滿滿，農漁訂單破3億元；招商方面，爭取兩家日本大廠擴大投資高雄也獲正面回應。此外，高雄熊與熊本熊有意推出雙熊聯名，有助拉抬兩地觀光。

陳其邁選在開議前，率領市府團隊與市議會衝刺城市外交、行銷高雄物產、力拚招商引資。3月5日至11日行程滿檔，從東日本至西日本，7天鐵人走訪包括東京、熊本與福岡三縣市，展現市府在拓展對日交流上豐碩成果。

陳其邁提到，此次出訪重點為全面深化高雄與日本合作，市府在「2023東京國際食品展」向國際宣傳高雄農漁特產，目前訂單已破3億元。截至11日統計，今年預計輸往日本鳳梨已破億元目標。高雄海味廠商在展期現場接單與後續訂單也有上億元佳績。

陳其邁也力拚招商引資，拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團、全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，爭取投資高雄。兩家日本企業對於投資高雄都表達正面的回應，將有助於強化南台灣半導體供應鏈，完整南部半導體生態系。

強化城市交流，陳其邁訪日鐵人行程最萌嬌點，就是攜高雄熊為熊本熊慶生。「雙熊同框」蹦出新火花，也象徵高雄與熊本的台日情誼長存堅定。未來雙方將洽談推出雙熊聯名商品。觀光局長高閔琳表示，市府也將商請航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄—熊本直航，促進雙方多元合作交流。