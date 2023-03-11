All the emotion from Yu Chang. 😤 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7zkPHxwzAK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2023

中華隊猛將張育成對義大利轟出追平的全壘打，成功吸引外媒的注意，張育成是大聯盟紅襪隊40人名單的球員，美媒NESN報導「這是紅襪美好的一天」，因為張育成在紅襪的新隊友、日本隊外野手吉田正尚碰巧也在同一晚對韓國擊出逆轉比分的關鍵安打。由於時差，這兩戰對美國球迷是白晝，早上起床就看到兩位紅襪球員有所表現。

美媒《運動畫刊》球迷專區報導：「紅襪隊重砲在經典賽轟出關鍵全壘打」，紅襪隊重砲就是指張育成，另寫道：「27歲的張育成是中華隊在經典賽的關鍵球員，而且成功讓大家注意他，他6局下幫助中華隊炸裂了一發追平比分的兩分炮，雖然他驚人的表現不能直接轉化為在紅襪的戰力，但這是一個好兆頭。」

該文分析張育成若拿出好表現，將有機會和他的隊友阿洛尤（Christian Arroyo）一樣站穩大聯盟。阿洛尤同樣是可守備多個位置的內野手，曾在印地安人（守護者）競爭輸給張育成而被釋出，最後被紅襪收走，本季年薪200萬美元，有機會爭取先發二壘手。阿洛尤近兩季都打出103的OPS+（標準化攻擊指數），張育成則是從87下滑到75，他的守備沒有問題，主要是他必須把握機會展現自己的大棒。