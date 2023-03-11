因低溫、禽流感影響，國內蛋荒難解，雞鴨蛋價格雙雙調漲，農委會主委陳吉仲稱，國內產量恢復要到5、6月，期間將全力調度滿足消者需要。對此，民眾黨立委邱臣遠11日批評，台灣從飛彈缺到雞蛋，過去搶口罩搶疫苗，現在搶藥、搶水、搶雞蛋，但陳吉仲面對蛋荒問題只會金句連發，「一場全台大缺蛋，被提升的只有主委的口才反應力。」

邱臣遠質疑，台灣產蛋雞隻從3300萬隻，養到4500萬隻，但雞越多蛋卻越少。台灣產蛋雞與人口比率達到1.84：1，產蛋率僅有52％；反觀日本蛋雞與人口比則是1.13：1；而歐盟最晚淘汰格子籠的義大利則有82％的產蛋率，蛋雞與人口比是0.68：1，一隻雞可以滿足一個人以上的需蛋量。

邱臣遠批評，面對缺蛋，農委會不斷找藉口，從飼料漲價、禽流感到氣候不穩；甚麼都怪，怪天氣、怪雞舍老舊、怪人民搶購、怪雞隻種源不穩定，就是沒有怪政府自己。問農委會甚麼時候可以穩定供蛋？從前年延到去年，又從去年延到今年；再從3月延到4月、眼看又要從4月延到6月。

邱臣遠提到，面對蛋荒問題，陳主委金句連發，遊刃有餘。對於買不到雞蛋，陳主委說「歡迎大家採購鴨蛋」；對於蛋價飆漲，陳主委說「只承諾解決『蛋荒』，沒說解決『蛋價』」；缺蛋為何沒有持續進口，平抑蛋價？陳主委說「各國都缺蛋，而東南亞打疫苗，所以不進口」，沒想到一場全台大缺蛋，被提升的只有主委的口才反應力。

邱臣遠認為，台灣蛋雞產業發展已經到了關鍵時刻，改善飼養環境，淘汰傳統開放式雞舍，升級為水濂式封閉雞舍，以及提升蛋雞種源多元穩定性，已刻不容緩。希望陳主委拿出農業專家的實力，確實改善，而非只有口頭宣示說自己知所進退。