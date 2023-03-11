WBC世界棒球經典賽開打，昨晚中華隊以11：7擊敗義大利隊奪下首勝後，全台民眾欣喜若狂。鑑於本周六、日中華隊即將分別迎戰荷蘭隊及古巴隊，台南市長黃偉哲除邀請大家到台南市立棒球場前廣場觀看轉播，一起為中華隊集氣加油外，市府文化局古蹟限定商品為聲援中華隊也推出「成功、致勝應援包」，祝願中華隊成功得分，逢打必勝。

首度推出的台南限定「成功‧致勝應援包」，將從今天起在台南各古蹟景點紀念品部販售，內容包含「成功洋芋片」、「成功啤酒」、「至聖點心麵」各1包，成功應援價110元。

文化局表示「成功‧致勝應援包」絕對是觀看中華隊精采賽事的必備品，包裝上「一定要成功！」、「一定要致勝！」的口號，可讓大家一起集氣，給中華隊滿滿的「成功／致勝N次方」正能量，每場賽事都能成功得分、逢打必勝。

文化局還說，「成功‧致勝應援包」販售地點，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館等6處古蹟景點。

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