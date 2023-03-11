民眾10日檢舉，新北市新莊區好市多賣場旁，有不明人士傾倒廢土及垃圾入塔寮坑溪中，現場塵土飛揚，新北市環保局派員前往稽查，當場查獲行為人為河道清淤工程的承包商，並依違反水污染防治法及空氣污染防制法規定告發，最高可分別處300萬元及500萬元罰鍰，當下已責令業者立即清除河道污染物，以維護水體生態環境。

該承包商表示，對於工人的不當行為造成民眾困擾及環境污染感到非常抱歉，後續將嚴格督導，不會再犯，並會負起責任儘速將河道清淤作業完成，以改善塔寮坑溪的水質。

環保局表示，河道清淤時通常會一併清理周遭側溝，以避免其中的廢棄物流入河川，該承包商進行塔寮坑溪清疏工程時，因一時便宜行事，將側溝清出的垃圾及淤泥先丟入塔寮坑溪內，欲待河道清淤作業時再一併清除，殊不知此舉已違反水污染防治法第30條規定，且過程當中還導致塵土飛揚，亦違反空氣污染防制法第32條規定。

至於上月底塔寮坑溪附近飄散帶有塑膠的惡臭味，環保局清溝奏效，目前仍持續在稽查以及進行清理疏通。環保局強調，為守護塔寮坑溪，已加強巡檢沿線可疑污染，並使用科學儀器持續監測，對於污染環境者決不寬貸，即便本案業者表示最後會一併清除河道的垃圾及淤泥，但使用錯誤的作業方式造成環境污染，仍應依法究辦，稽查人員已當場告發。

環保局呼籲民眾，勿隨意丟棄垃圾於道路、河川中，即便是煙蒂般的小垃圾，進入側溝後，就會流入溪河、流向大海，破壞生態環境，也增加額外的清除成本，且已有研究報告指出，煙蒂中含有的重金屬及致癌物，最後還是會藉由食物鏈回到人體。並再提醒，水污染案件常為間歇性稍縱即逝，民眾若發現污染行為，請立即撥打新北市政府1999市政服務專線反映，環保局將即刻派員查察。