隨著國際太空競爭不斷升溫，衍生的問題也愈來愈多。中國大陸去年6月發射載運軍用間諜衛星的「長征二號丁」火箭，在美國當地時間7日於德州上空解體。由於整個過程都不在計畫之內，不少專家擔憂未來類似行為可能會對太空衛星甚至地表上的民眾帶來風險。

綜合美國海軍學會新聞網（USNI News）、英國「獨立報」、航空媒體《Aerotime Hub》報導，「長征二號丁」火箭載運3顆軍事間諜衛星，完成衛星布放後，就成為4公噸重的太空垃圾，直到7日穿過德州上方的大氣層，以超過2萬7千公里時速重返地球並解體。

美國太空司令部指出，「這是一次不受控制的重返，意味著火箭沒有被引導，而是軌道自然衰減、降落。這種情況凸顯了我們需要針對高風險、不受控制的飛行體制定更好的國際規範。」美國太空總署（NASA）去年曾針對類似事件批評中國大陸「不負責任」。

[🔴China’s 21st launch in 2022] At UTC 02:22 June 23, 3 Yaogan(遥感/RemoteSensing)-35-02 satellites were successfully launched by #CZ2D Y64 rocket in Xichang, Sichuan. This is the 424th launch of Long March rocket family. HD: https://t.co/018SGyq48M pic.twitter.com/0kDtkg7hua — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 23, 2022

根據追蹤資料顯示，火箭在德州西部馬拉松市（Marathon）上空進入大氣層，接著往東北方向艾比林（Abilene）和奧斯汀（Austin）之間下墜，恰好是德州人口最稀少的地區。截至10日為止，美國軍方尚未尋獲任何火箭殘骸，不排除可能已在重返途中燃燒殆盡。倘若這些碎片未燃燒完全，散落範圍可能遍及數百公里。目前中國大陸方面則尚未承認這起重返事件。