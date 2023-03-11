黑貓中隊

當中方高空氣球2月出現在美國領空，疑似進行偵察時，美國空軍也出動了U-2S「龍女」（Dragon Lady）偵察機回應。這款冷戰時期的偵察機能拍攝高解析照，當然飛行員更能和高空氣球自拍。

據CNN新聞網10日報導，在中美為氣球事件緊張升高之際，這更凸顯了U-2偵察機的要角，也引發國際關注，這兩個世界大國是如何監視對方的。雖然至今多數人將焦點放在氣球上，但在許多軍事史學家眼中，遠比氣球更有戲的，卻是U-2。

在中美長年進行的偵察戰中，U-2一直是故事要角。而在1960和1970年代，起碼有5架U-2在中國大陸上空執行偵察任務時被擊落。當然，它們折損的消息未廣泛報導早在意料中。而很好的理由在於，當時負責所有U-2作業的中情局（C.I.A）從未正式說明，它們在那兒做什麼。

而更神秘的是，駕駛這些偵察機的，並不是美國飛行員，而是據稱在進行「氣象調查」的台灣飛行員。而中情局當時會守口如瓶並不令人意外，但超過50年後，他們卻仍保持沉默，不斷說無論當時，或甚至現在，這些議題有多敏感。

黑貓中隊

儘管美國政府規定，敏感資料25年後會自動解密，但時常有例外，而最冠冕堂皇的理由，就是一旦曝光，會嚴重損及美國和外國政府間的關係，或是美國正進行的外交活動。

而根據當時台灣飛行員、美國退役空軍軍官，還有軍事史學家的說法，也難怪美國會擔心。從台灣所拍攝的紀錄片，還有美國政府在網上公開的歷史看來，U-2當時的任務是要一窺解放軍與日俱增的戰力，其中包括中方接受蘇聯協助，正開始起步發展的核計畫。

而當時新研製成、在防空飛彈射程外的U-2顯然是絕佳工具，美國已利用它可在70,000英尺（21336公尺）高空飛行的能力，去偵察蘇聯的核計畫。

然而，1960年時，蘇聯擊落了1架中情局U-2，並審訊了飛行員鮑爾斯（Gary Powers）。最初美方說，他是在執行氣候調查任務，但由於缺氧昏迷後，意外飛到蘇聯領空。不過，在蘇聯連連打臉，戳破謊言後，被迫承認在進行偵察，並透過換俘計畫，救回鮑爾斯。

據U-2專家包柯克（Chris Pocock）在2018年的《疾風魅影 黑貓中隊》紀錄片中說，由於美國不想重蹈覆轍，引發重大外交事件，因此找上台灣，而台灣也樂得答應讓飛行員受訓，並在中國大陸領空進行一長串飛行。儘管受訓的台灣飛行中隊的正式名稱為「氣象偵察隊」，但部隊別名為「黑貓中隊」。