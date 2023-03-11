警方瓦解黑幫背後金主與放高利貸份子7人，搜出空氣長槍將送驗。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

昨晚花蓮38處夜店，都可見大批員警擴大臨檢。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

副縣長顏新章（中）、警察局長呂世明（左）昨晚帶隊，壓制黑幫氣焰。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

最近黑道幫派辦春酒活動，聚眾、高調排場引起社會大眾關注，副縣長顏新章、警察局長呂世明昨晚帶隊，規劃113名警力，針對黑幫聚眾38個場所「專案臨檢」，也持搜索票同步搜查黑幫堂口據點，破天道盟太陽會涉放款暴力討債，起獲酷似真槍的長槍與高利借款單等證物，拘提7人到案，壓制黑幫氣焰。

呂世明強調，絕不容許黑道猖獗、肆意橫行，妨害社會的安寧及人民的安全，花蓮警方執法打擊犯罪絕不手軟，即日起鎖定黑幫組織與據點，也警告黑道幫派不要挑戰公權力。

113名警力，昨晚至凌晨持續擴專案臨檢，花蓮市區夜店門外停滿警車、員警針對酒客等疑似黑幫對詳細盤查，在專案臨檢對象中，有38個場所疑似黑幫背景經營與圍事對象，因此警方大動作威力掃蕩，嚇阻黑道幫派氣焰。

昨晚檢警也同步展開搜索行動，花蓮地檢署與縣警局為瓦解轄區逞兇鬥狠，以杜嫌為首暴力犯罪集團，動員花蓮、吉安、新城、鳳林、玉里警分局，在檢方指揮下，46名警力兵分7路，持拘票及搜索票行動，查獲2把空氣長槍、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物。

警方調查發現，這個集團以蘇男（37歲）為首，杜男為背後金主（曾被警方掃黑羈押），都有天道盟太陽會黑幫背景，為擴張勢力在花蓮設立據點，經營地下錢莊，再以暴力討債等為生，一個月利息20分（20％），年利息高達240分，被害人不堪沈重高利壓力，蘇男就指揮集團成員到被害人家中暴力討債，目前掌握被害人就有10多位遭非法暴力討債，放款金額高達數百萬元。

警方拘提集團主嫌蘇男到案，並拘提逮捕集團幕後杜姓金主與集團成員共7人，阻斷黑幫組織經濟來源，偵訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利等送辦。因長槍外觀酷似真槍，也將把槍枝送驗是否具殺傷力。