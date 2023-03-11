義大利的咖啡文化歷史悠久，街上隨處可見咖啡店，不過義大利人愛喝咖啡的程度似乎超過大家想像。昨（10日）晚世界棒球經典賽（WBC）A組中華隊對戰義大利隊，最終中華隊在張育成和吉力吉撈的兩發全壘打，以11比7拿下本屆首勝。場上打得激烈，眼尖的《ESPN》記者卻發現，義大利球團休息區的椅子上，竟放著一台濃縮咖啡機，引起許多討論。

義大利球團休息區椅子上擺著一台咖啡機，旁邊還備有紙杯、糖包、攪拌棒，相當齊全。《ESPN》在IG分享這張照片，吸引超過12萬網友熱議。由於昨天這場比賽是在晚間開打，網友就好奇，義大利人怎麼會在這個時間喝咖啡？有人則留言笑說：「必須要清醒，夥伴們！」

其實從昨天的比賽轉播，就能看見義大利總教練皮耶薩（Mike Piazza）時常拿著一個小紙杯，應該就是在喝濃縮咖啡。

根據《ETtoday新聞雲》報導，被問到自備濃縮咖啡機，皮耶薩表示，「我想這是義大利的文化，沒有想太多，大家好像特別注意到這點，只想說誰來負責顧咖啡機，如果有水的話，也希望有咖啡，希望喝咖啡不要用紙杯。想把咖啡機帶到球場，滿足我們的需求。」