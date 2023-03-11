53歲天后王菲和42歲謝霆鋒2014年爆出世紀大復合後，就頻頻傳出唱衰聲音稱兩人分手，去年王菲被拍到掩面痛哭，又讓兩人分手傳聞沸沸揚揚。今(11日)上午，王菲和謝霆鋒被拍到高調現身機場曬恩愛，似乎是知道會有記者來拍，兩人罕見高調在鏡頭前牽手，間接駁斥分手傳聞，引來眾多網友興奮留言：「有生之年系列，還能看見他倆牽手真好！」

王菲2000年在慶功宴上和瘋傳交往已久的謝霆鋒上演世紀牽手，甜蜜公開戀情，之後她上陶晶瑩節目，錄影時陶晶瑩「不小心」放出兩人畫面，隨後向王菲「道歉」，酷酷的王菲難得露出燦笑虧：「少來這套！還說播錯，根本就是故意的，不過我不介意」，被問到看起來很甜蜜，王菲也大方承認：「確實甜蜜啊！不是什麼看起來」。

王菲當時更透露，是有人告知媒體他們要從後門離開，才會意外被拍到，未料2002年兩人分手，後來王菲與李亞鵬再婚，謝霆鋒也跟張柏芝結婚，生下兩個兒子，2012年謝霆鋒宣布離婚，隔年王菲也拋下震撼彈離婚，兩人繞了一圈後9年前破鏡重圓，被拍到疑似同居，並在公寓內親吻，轟動華人演藝圈。

去年11月，鋒菲又傳出情變，王菲被拍到神情憔悴，難得在公眾場合情緒潰堤，一手掩面離開餐廳疑似痛哭，但兩人都沒正面回應。據《搜狐娛樂》報導，王菲和謝霆鋒今一早看似有備而來，一同大方現身機場，王菲綁著雙辮麻花辮造型，身穿深藍大衣，相當有少女氣息，謝霆鋒則是一身黑，頭戴鴨舌帽，兩人邊走邊牽著手放閃，回應了分手傳聞，見此，網友回應說：「:這樣大大方方的真的挺好的，祝福祝福」、「雖然但是，我覺得張柏芝挺可憐的」、「謝真的好像小嬌夫」、「兜兜轉轉還是彼此」。