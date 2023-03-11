寶雅國際2月合併營收為16億元，月減22.9%，年增4%，累計前2月合併營收36.8億元，年增13.2%。

截至2月底為止，全國共有322間寶雅、40間寶家。

寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，透過產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運帶來正面貢獻。

受到台股重挫及外資賣超影響，寶雅10日股價以589元作收，失守600元關卡。

《百貨股》全家2月營收月減年增 做大點數商機
《鋼鐵股》久陽前2月營收減7% 仍樂看Q1營運
《其他股》精剛2月營收次高 前2月翻倍增
#寶雅 #2月合併營收 #月減 #22 #9%