寶雅國際2月合併營收為16億元，月減22.9%，年增4%，累計前2月合併營收36.8億元，年增13.2%。
截至2月底為止，全國共有322間寶雅、40間寶家。
寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，透過產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運帶來正面貢獻。
受到台股重挫及外資賣超影響，寶雅10日股價以589元作收，失守600元關卡。
寶雅國際(5904)112年2月合併營收為16億元，月減22.9%、年增4%，寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類，為營運增添動能。
寶雅國際2月合併營收為16億元，月減22.9%，年增4%，累計前2月合併營收36.8億元，年增13.2%。
截至2月底為止，全國共有322間寶雅、40間寶家。
寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類，同時寶雅國際將持續加速數位布局，透過產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運帶來正面貢獻。
受到台股重挫及外資賣超影響，寶雅10日股價以589元作收，失守600元關卡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。