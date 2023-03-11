金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵在9日清晨失聯，10日傳出他疑因債務與感情因素，身穿救生衣欲游往大陸，但最後因體力不支在海上被大陸海警救起；金門立委陳玉珍10日晚間也透露，陳姓上兵人現已在廈門，惟國防部仍未確認相關消息。對此，兩岸網友都覺得相當離譜，群起熱議。

二膽上兵在廈門的消息傳到對岸，大陸網友從昨（10）日起熱烈討論，不少人都驚呼「國軍登陸了」5個字，也有人開玩笑表示「是因為餓的嗎？」、「我們這房價會降嗎？」、「是不是缺蛋卻肉沒力氣了」、「好像是欠高利貸的」、「這也是學經濟學的？」、「來批發雞蛋嗎」。

不過對岸也有網友指出，「兩岸已經過了互相懸賞投誠的年代」、「現在來大陸很容易吧，有必要游過來嗎？」、「我們這邊為了緩和，應該會送回去的」、「只是單純逃兵，那得遣返了」。

而PTT鄉民則對此表示，「太扯啦 XD這會被當偷渡遣返嗎？」、「而且那個是伙房，他會有啥機密？菜單嗎？」、「伙房沒什麼文可以呈吧，呈菜單？」、「笑死」、「笑了，前幾天還在狂喊不可能游去左岸」。