看好中科周邊房市發展，精銳建設將於東海商圈推出新案。(業者提供)

精銳建設預計在東海商圈推新案，標榜夜間可欣賞百萬夜景。(業者提供)

大環境不佳的情況，交通及商業發展推動房市趨於熱絡。近來台積電2奈米廠確定將落腳中部科學園區台中二期園區，中科管理局力拚8月交地，再加上被稱為「特五號」的中科西南向聯外道路預計6月全線開通，連帶帶動中科周邊包括西屯、龍井及沙鹿等地房市，建商看好該處發展，紛紛計畫推出新案。

台積電2奈米廠加速推動，預計將於2025年開始量產，將釋出4500個就業機會，華博廣告行銷總經理楊濬輔指出，若有1個家庭約2至3人計算，預計將有1萬人進入中科周邊發展，帶動中下游產業鏈及房市的剛性需求。

楊濬輔說，交通發展也是帶動房市升溫的重要元素，近來中科西南向聯外道路（特五號）工程邁入最後階段，預計6月全線開通，未來可銜接中興路、向上路六段，大幅紓解台灣大道及中科周邊車流，使得龍井、沙鹿及西屯等中科生活圈房市出現需求高於供給的情況，中古屋行情也受推升。

房仲業者指出，鄰近中科的西屯東海商圈周邊社區釋出轉手少，且因周邊精華土地稀缺，少有大面積開發案，也因此，寶輝建設及精銳近來將陸續在東海商圈推新案，都備受消費者矚目，其中精銳新案更標榜位於中台灣繁華制高點，夜間可欣賞百萬夜景及大基地、大花園與低密度，滿足科技菁英置產需求。

精銳建設指出，多年前推案的「精銳闊」今年將交屋，其中中科菁英占消費群約3成，近來將在龍井推出的新案也秉持科技族喜愛的超低建蔽率、超高綠覆率。