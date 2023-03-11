「全家就是我家」！超狂妙齡女購物「整輛車撞進超商」嚇傻了 (戴志揚翻攝)

高雄大樹區發生一起離譜案件！一名30歲李姓女子開車要到一家全家超商購物，在店門口停車時，卻當場誤踩油門，整輛車暴衝直接撞進超商內，當場造成超商玻璃全碎，店內員工當場嚇得躲避，客人也遭嚇呆，幸好無人受傷，警方到場時，李女也嚇得頭暈，不斷愧疚道歉表示，是自己不小心踩到油門釀禍，雖然酒測值為0，但警方仍將調查詳細事故原因。

昨(10日)深夜10時許，仁武分局溪埔所獲報大樹區溪埔路4號全家便利商，發生自小客車撞進店內事故。

員警獲報趕赴到場，發現肇事的30歲駕駛李姓女子，開自小客車想在全家超商前方停車購物，卻當場不慎誤踩油門撞入超商側門玻璃。造成整片玻璃門碎裂，幸好未造成店內人員受傷，警方對李女實施酒測值為0，無疲勞駕駛情事，詳細事故原因仍待進一步釐清。

李女肇事後嚇得當場頭暈，雖無外傷，仍由一旁乘客陪同李女由119救護人員送往義大醫院救護，無生命危險。經確認現場無其他路人及店內顧客受傷。

仁武分局呼籲，駕駛停放車輛時，切記車輛停妥時應拉起手煞車與打P檔，避免誤踩油門導致危險發生。