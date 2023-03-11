聯合稽查小組約談4大蛋商了解供需情形。（本報資料照片）

近來市面上雞蛋出現供需失衡及價格漲幅等疑義，政府跨部會「物價聯合稽查小組」，10日針對4家主要雞蛋大盤商進行現場稽查，防範及遏止任何哄抬、囤積等行為，力求維持國內民生物價穩定。

本次聯合稽查，由法務部次長林錦村任召集人，偕同行政院農委會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處，共同組成「物價聯合稽查小組」，北中南共同執行實地稽查。

法務部指出，此次受稽查的業者，廠址分布台北市、新北市、彰化縣、屏東縣，稽查行動昨日上午同步展開，重點在釐清上、中、下游供應鏈及有無不合理漲價，並請業者說明查核期間內，雞蛋收購成本與銷貨價格變動情形及漲價原因、漲幅，要求提供佐證資料，後續若查有任何違法情事，將移由權責機關嚴懲速辦，以阻斷不合理之哄抬、囤積、漲價情事。

法務部呼籲業者，應秉持社會責任，配合政府穩定物價政策，共同努力維繫民生物資充裕，確保國人基本生活需求無虞。民眾消費過程中，如發現廠商哄抬、囤積或不合理漲價，都可撥打0800-007007檢舉專線，提供相關不法情資、事證，聯合稽查小組將積極查處以遏止不法，為民眾消費權益把關。