郭仁澤號召小城社區志工擔任動物褓姆，目前已救送養及代養奶、幼貓超過上百隻。（新北市動保處提供）

新北市新店區小城里自110年起，在動保處的支持下，成立愛心認養小棧，號召社區志工褓姆及代養小貓，里民齊心照護街頭受難犬貓，截至上月，已替新店動物之家送、代養合計超過上百隻貓咪。同時動保處也將持續努力，與各里辦公處合作設立認養小棧，將友善動物社區深入每一里。

小城里里長郭仁澤表示，從小就對動物情有獨鍾，一直以來，領養外頭浪貓已已成習慣，包括社區出現走失寵物時，都會主動上網PO文，請求里民協尋或進行認領。這般使命在他當上里長後更是不曾停歇，號召小城社區志工擔任動物褓姆，加上動保處獸醫師的合作，目前已救援犬貓超過50隻、送養及代養奶、幼貓超過上百隻。

還提到，召集里民成為愛心褓姆，減少貓狗與社區民眾衝突，除提升居民動保意識，同時響應TNVR工作，終結流浪循環，讓更多浪浪與居民和平共處，達到友善動物社區的理想。

新北市動保處表示，新北市擁有8個公立動物之家，為提高毛寶貝的認養率，將持續與各里辦公處合作設立認養小棧，成立愛心小棧聯絡網，方便民眾就近認養。即日起凡到新北市認養毛寶貝，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡各1張，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括免費絕育手術、終身免費狂犬病疫苗施打等等，歡迎市民踴躍認養。