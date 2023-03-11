新增11K路跑起點由西瀛勝境牌樓出發，沿途伴隨澎湖美麗的海岸線，以及最夯地標重光媽祖神像，將出現世界最高媽祖一路陪跑的經典畫面，值得期待。（張茂雄攝）

觀光局澎管處連續第6年辦理「菊島澎湖跨海馬拉松」賽事，預定於11月5日辦理，大會仍為熱血跑友們準備超狂龍蝦補給，同時呼應跑友優化路跑內容，今年特地新增11K媽祖路線，於11日上午由副處長洪志光率領40多位跑友們試跑，體驗遠方媽祖陪跑的浪漫風情。

「菊島跨海馬拉松」賽事每年都會吸引不少台灣及澎湖在地的跑者參與，也透過路跑活動帶動澎湖的旅遊人潮與在地觀光經濟，澎管處今年特地新增11K路線，由洪志光率領澎管處同仁，同時邀請澎湖路跑協會伙伴試跑，40多位路跑好手在光榮、重光海堤吹著海風，享受最特別的一次路跑經驗。

新增11K起點由西瀛勝境牌樓出發，一路沿帆船訓練中心、光榮海堤、媽祖文化園區，到西衛尖山角景觀台補給後，再經六合路轉四維路進市區折返觀音亭，沿途伴隨澎湖美麗的海岸線，以及最夯地標重光媽祖神像，一望無際的景觀更令人心曠神怡。

副處長洪志光表示，希望透過新增11K路跑項目，可以每年都帶給旅客跟跑者新鮮感，讓來澎湖跑步跟旅遊成為全台跑友，每年一定要規劃的首要行程。2023年度的澎湖菊島跨海馬拉松賽事預定於11月5日辦理，大會仍會為熱血的跑友們準備網路爆紅的超狂龍蝦補給，讓大家在跑在世界最美麗海灣澎湖的同時更能大飽口福。