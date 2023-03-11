Players to get a 99 overall rating in MLB The Show 23:



▫️ Shohei Ohtani

▫️ Mike Trout

▫️ Aaron Judge

▫️ Paul Goldschmidt

▫️ Jacob deGrom pic.twitter.com/ErZAQZgxsw — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 8, 2023

美國大聯盟與球員工會的授權電玩遊戲《MLB: The Show 23》公布了最新的球員能力數值，共有5位現役球員達到最高評價99分，包括以單季62轟改寫美聯紀錄的全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge），以及他的MVP頭號競爭者「二刀流」大谷翔平。

賈吉不認為自己有這麼強，他對遊戲商預測自己的數值是93或94，他覺得力量數值可能被提高，還有速度和盜壘也有所強化。馬恰多（Manny Machado）則是驚訝自己只有96分，他說：「拜託，我應該是99的，最少也是97吧，我應該只輸給卓奧特（Mike Trout）和大谷翔平。」

這些被評價為99分、當今最強的幾位棒球明星，其中3人有參與本屆棒球經典賽，分別是日本隊大谷翔平、美國隊外野手「神鱒」卓奧特、美國隊一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）。戈史密特表示，參加大賽除了是種榮譽，他也想要把握機會和世界各國的頂尖高手對決。沒有參加經典賽的兩人是賈吉與投手狄葛朗（Jacob deGrom），也都是美國球員。

除此之外還有好幾位被評價很高的球員參加經典賽，像是96分的美國隊外野手貝茲（Mookie Betts）、96分的美國隊三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）、96分的多明尼加三壘手馬恰多。另外95分的美國外野手哈波（Bryce Harper）受傷無法參加經典賽，哈波先前也批評過大聯盟不放他們去打奧運。獲評95分的美國隊投手巴恩斯（Corbin Burnes）被力邀參加經典賽，但他擔心受傷而拒絕出征。