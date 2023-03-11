大陸兩會正召開，兩岸發展研究基金會董事長丁守中今表示，美中霸權鬥爭激烈。美國正採取的策略就是把台灣變成東亞火藥庫、地雷島、要台灣全民皆兵、延長兵役、一步步把台灣推向戰場，甚至準備在台海挑起一場有限戰爭，讓台灣人準備打巷戰，看到美國軍方雜誌或戰略學家的構想是要「炸掉台積電」，讓中共拿不到；推動滅台計畫，讓兩岸世代仇恨，牽制中國崛起。

兩岸發展研究基金會今早舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」座談。丁守中表示，中共兩會報告中，強調推動兩岸關係和平發展，提到了兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作、完善增進台灣同胞福祉的制度和政策、推動兩岸共同弘揚中華文化。兩會後，大陸對台政策明顯採取了較為陽光與軟性的訴求，強調和平、兩岸共同弘揚中華文化、與兩岸人民共同利益。

但在國際上，丁守中說，看到美中霸權鬥爭激烈，隨著中國大陸國力快速崛起與軍力成長，美國在第一島鏈實力己不足以因應中國在亞太地區對美國的挑戰。美國現在採取的策略就是把台灣變成東亞火藥庫、地雷島、要台灣全民皆兵、延長兵役、一步步把台灣推向戰場，甚至準備在台海挑起一場有限戰爭，讓台灣人準備打巷戰，焦土抵抗，來牽制並拖累中國的崛起。

他稱，政府推動外交及兩岸政第的目的，重中之重是要維持台灣人民的安全與福祉。現在民進黨政府一面倒的親美反中換來的結果，卻可能讓台灣與台灣人變成焦土與砲灰。兩岸同語言同文化，經貿關係密切，台灣不希望變成烏克蘭。美國在兩岸間不應該只是勸戰不勸和，只是要台灣買軍火，這既不符合國際法精神，也不符合國際道義。

「我們呼籲政府不能只是一味地凡事敵對與對嗆中國大陸，一味的花大錢採購軍火。買軍火，軍備競賽不能帶來和平，也競爭不過大陸。」丁守中強調，政府應該善用和平協商的方式，化解兩岸潛在衝突與敵意，也呼籲社會上和中、友中、希望兩岸和平發展整合的民間聲音，也都能大聲說出來，這樣才不會讓國際間誤判海峽兩岸情勢，把台灣拖向戰爭深淵。