Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13影像系統配備徠卡專業光學三鏡頭，從硬體、軟體及成像，到相機UI/UX設計的每個細節，均與徠卡合作共同研發打造。主鏡頭在超大1吋IMX989感光元件、8P鏡片、防眩光塗層等技術加持下，能提高動態範圍與降低成像噪點，結合超強光線捕捉能力與透光率，讓畫面更加生動、對比度高，同時保留助更多細節。

Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13搭載高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台，將性能表現無限推升，全新的1+4+3 CPU架構，對比前一代其CPU和性能分別顯著提升37%和47%，GPU性能和效能分別提升42%和49%。此外，藉由即時AI引擎提升影像訊號處理及遊戲互動，為用戶帶來更智慧、高效的使用體驗。

另外，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13擁有小米自研電源管理系統，採用小米自研充電晶片，提升長時間充電時的效率，以維持電池續航與健康，讓續航更持久、體驗更升級。Xiaomi 13 Pro配備4,820mAh大電量電池且支援120W HyperCharge極速快充，能夠短短19分鐘內充電至100%；Xaiomi 13配備4500mAh大電量電池，在同功率的電池中擁有更高密度，並支援67W超級快充和50W無線快充。

Xiaomi 13擁有曠野綠、白色與黑色三種顏色供選擇，提供12GB記憶體+256GB儲存空間，售價26,888元；Xiaomi 13 Pro擁有陶瓷白與陶瓷黑兩種顏色供選擇，提供12GB記憶體+512GB儲存空間，售價34,888元。

Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13即日起至3月17日，於小米商城、小米之家全台實體門市，以及多家電商開放預購，除此之外，Xiaomi 13將於3月31日起，於中華電(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)全面開賣，搭配5G指定資費，Xiaomi 13只要0元起。