中華隊昨(10日)對上義大利，以11：7奪下棒球經典賽首勝，保住晉級生機，今(11日)晚再戰荷蘭隊力拚第二勝，身為「經典女孩」啦啦隊成員之一的慈妹，在賽後難掩興奮發文，更指出親眼目睹一幕，讓她直呼：「真的感動到不行」。

中華隊首戰敗給巴拿馬後，昨(10日)對上義大利，面臨無後路可退的局面，不過打線發揮，終場擊出16支安打，包括林子偉、張育成以及吉力吉撈鞏冠三發全壘打加持，投手方面雖然一度遭遇亂流，好在呂彥青、宋家豪豪關門成功，聯手封鎖對方打線，終場以11：7奪下首勝，賽後總教練林岳平表示：「很感謝打線支援，讓球隊在掉7分還可以贏球」。

中華隊在全場球迷及啦啦隊賣力應援下，不負眾望奪下首勝，身為「經典女孩」啦啦隊成員之一的慈妹，開心發文寫下：「拿下勝利 !今天的比賽實在太精彩了」，表示親眼目睹「在外野看著全壘打，在內野看著所有人對場內膜拜」一幕，讓她直呼：「真的感動到不行」，期許今晚比賽中華隊能持續猛攻，奪下本屆賽事的第二勝。

中華隊對上義大利打線發揮，終場以11：7奪下棒球經典賽首勝。（圖／鄭任南攝）

對此，網友紛紛留言回應：「這種爽度真的爆表！感謝3分全壘打！謝謝中華隊！謝謝你們的應援」、「這才是我們要的內容」、「這一戰你來我往真的很精彩」、「前進東京巨蛋」、「看轉播的我也深受感動，謝謝妳們的賣力應援」、「看到全程精彩實在太值得」。