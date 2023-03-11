自YouBike2.0正式上路，尖峰時刻經常租不到車輛，台北市議員李明賢調閱資料後發現，去年北市YouBike站點使用率落差大，一整年租借率最高集中在捷運沿線站位。對此，北市交通局回應，1.0退場後已有針對使用率低的站點進行車柱縮減，後續也會透過分析精準規畫設站規模。

李明賢說，根據交通局統計數據，目前YouBike2.0車輛共13267輛，周轉率（車輛單日使用率）8.73次，遠超其他直轄市，也凸顯北市YouBike2.0的高使用率。

李明賢表示，交通局預計新增採購1000輛來減緩租不到車輛的爭議，但預算尚需要市府高層同意，仍未最後拍板定案。但除新增採購車輛之外，交通局也應檢討車輛調度。

李明賢指出，除了增加調度人力之外，也要從大數據分析來通盤調整站位與車柱，以達到最合適的周轉率。根據交通局資料，去年租借次數最高站幾乎都是捷運沿線，前三名包括是捷運公館站二號出口（平均單日租借857次）、公館站三號出口（平均單日租借751次）、科技大樓站（平均單日租借486次）。

單日租借不到10次的站點也超過30站，大都屬於郊區站點，全市租借倒數前三名的站點分別是福安國中（平均單日租借2次）、安泰街（平均單日租借3次）、成功公園（平均單日租借3次）。

李明賢建議，部分郊區站位租借長期偏低，若評估地方仍有設站需求，交通局可透過減少部分車柱與車輛，機動調整車輛配置，藉此讓全市車輛調度更靈活更有彈性。

台北市交通局回應，YouBike設站時都會考量周邊使用需求，1.0退場時也有多做考量，例如福安國中原有30車柱，退場後已縮減為11車柱，安泰街與成功公園則為15柱，已是最小規模，後續透過大數據分析，將更精準規畫設站規模。