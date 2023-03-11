▲謝國樑開先前臉書直播表示，基隆捷運目前地方負擔額暴增為53.86億元，並舉出先前林右昌市府也建議基隆捷運要由中央補助的公文。（摘自謝國樑臉書／徐佑昇基隆傳真）

針對基隆捷運負擔費用暴增，引發「去年林右昌打臉今年林右昌」的話題，基隆市長謝國樑11日表示，很期待下周與交通部協商，並緩頰表示現在大家都清楚來龍去脈，針對這些立場與訴求，「過去的就讓他過去」，捷運一定要做，但他會看好市民的荷包，為基隆市談到最好的方案，相信議會也會支持。

謝國樑先前在其臉書直播曾提及，內政部長林右昌在基隆市長卸任前，曾發文給國發會，指基隆捷運應由中央負擔建設、開發及營運階段經費，然而林右昌日前卻說「沒有不用付錢的」，對此國民黨前副議長林沛祥批這是「去年林右昌打臉今年林右昌」，引發話題。

對此謝國樑11日參加「運動i台灣」嘉年華健走活動時回應，此篇公文他已經有直播說明過，目的就是要讓大家了解基隆捷運爭議的來龍去脈，以及當初前市長林右昌的態度。他對捷運基隆市分攤額暴增3倍有表示「門都沒有」，為的就是讓中央瞭解基隆市捍衛市民權益的立場，他也強調很希望盡早與交通部協商，半夜打來都會去談。

而交通長王國材10日表示，針對基隆捷運費用問題，已請交通部次長胡湘麟下周與謝國樑會面協商，希望大家回到理性、為基隆好的方向討論。

謝國樑對此回應說，很期待和交通部希望來協商，他這陣子的說明就是為了讓市民朋友清楚，過去基隆捷運發生的點點滴滴，今天既然交通部願意協商，他認為俗話說得好，「過去的就讓他過去」，不要糾結了。

謝國樑強調，他站在市民的立場，一定會看好市民的荷包，同時為了基隆的發展，基隆捷運也一定要做，他會努力為基隆市談到最好的條件和方案，相信議會也會支持。