一名男網友說他的妻子和小三近日同時懷孕，妻子懷女生，小三懷男生，他因為是獨子想留住小三孩子，但小三堅持要被扶正才肯生下，他事後崩潰怪罪妻子，要求離婚「畢竟是她肚皮不爭氣，不能一舉得男，是她的錯」，其他網友怒嗆「生物沒學好嗎？生男生女是男方決定的，老婆真可憐」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前發現他的老婆和小三同時懷孕了，後來得知老婆懷的是女生，小三懷的是男生，她因為是家中獨子，考量到想要男生傳宗接代，也給家中交代，但小三卻堅持要原PO離婚並取她，否則就要去墮胎，即便原PO給她錢，她也不肯。

原PO發文說得知小三懷了男寶寶後，積極想要對方生下孩子，但小三堅持要擠下正宮位置、欲上位，另原PO超級崩潰，原PO事後甚至發文稱都是妻子的錯，認為妻子沒辦法懷男生，「我該怎麼跟老婆提離婚的事？畢竟是他肚皮不爭氣，不能一舉得男，是他的錯」。

其他網友留言「祝你離婚成功，女友送你綠帽一頂」、「教我！怎樣同時有老婆和女友！怎讓他們同時受孕」、「生男生女是男生來決定的耶，跟女生有什麼關係」、「我覺得都不要生比較好，替孩子未來感到擔憂」、「不要再編故事了」、「你該去看醫生，因為生男生女是男生問題、跟女生無關，您老婆真可憐」、「劇情也太扯，肯定是創作文，差評」。