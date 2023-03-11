經典賽中華隊昨晚擊敗義大利隊，立委陳瑩稱：是原住民的驕傲。（陳瑩提供）

世界棒球經典賽中華隊昨晚擊敗義大利隊，立法委員陳瑩說，轟出全壘打的林子偉、張育成、吉力吉撈‧鞏冠都是族人，尤其當林子偉敲出全壘打時，全場都跳起來，這是原住民的驕傲。

昨晚經典賽，中華隊對上義大利，1局下林子偉率先轟出陽春砲，接著6局下張育成2分砲幫助落後的中華隊扳平比數，8局下保吉力吉撈．鞏冠開轟，3分全壘打拉開領先差距，最後由中華中華隊拿下勝利。

由於張育成是台東成功鎮阿美族，立法委員陳瑩昨天晚上特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，邀請附近的棒球小選手和居民同步欣賞球賽，同時提供限量「吻瑩」啤酒，陳瑩說她是「今日吉祥物」。

陳瑩回憶昨晚情況，心情仍然亢奮，她說，當林子偉敲出全壘打時，全場鼓掌，就連路過的民眾都停下來一起歡呼；後來輸球，氣氛變得很悶，直到張育成轟出2分砲時，全場醒過來，跳起來互相擁抱，真是大快人心。

陳瑩說，中華隊轟出全壘打的林子偉是布農族人、張育成是台東阿美族人、吉力吉撈．鞏冠是屏東排灣族人，瞬間原民住民的社群網站都在喊「原住民之光」、「原住民的驕傲」，讓她與有榮焉，同時也是台東縣棒球委員會主委的她感受更深刻。