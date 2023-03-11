據美國之音報導，作為其對烏克蘭持續轟炸的一部分，俄羅斯反覆使用先進的高超音速導彈，這可能會引起西方的大部分關注，但美國國防官員表示，中國擁有世界領先的高超音速武器庫。

美國國防情報局（DIA）負責科學技術的首席科學家當地時間10日對美國議員表示：「儘管中國和俄羅斯都進行了多次成功的高超音速武器試驗，並可能部署了作戰系統，但中國在支持基礎設施和系統數量方面都領先俄羅斯。」

美國國防情報局的保羅·弗雷斯特勒（Paul Freisthler）在美國眾議院軍事委員會作證時表示：「在過去的20年中，中國通過密集和重點投入、開發、測試和部署，極大地推進了常規和核武器高超音速導彈技術和能力的發展。」

與以高超音速飛行，但沿著既定的軌跡飛行的彈道導彈不同，高超音速武器儘管以5馬赫（即5倍音速）的速度飛行，仍具有高度的機動性。

根據美國國防官員的說法，這種高速機動性使得高超音速武器特別難以偵測，因此很難攔截。

根據美國國防情報局和美國國會研究局（Congressional Research Service）收集的訊息，中國擁有兩個高超音速武器研究基地，至少有21個風洞。一些風洞可以測試飛行速度高達12馬赫的飛行器。

中國的高超音速武器庫包括東風DF-17，這是一種具有高超音速滑翔飛行器的中程彈道導彈，射程可達1600公里。

中國還擁有DF-41洲際彈道導彈，這種導彈還搭載了高超音速滑翔飛行器。在2021年7月的一次系統測試中，這個高超音速武器環繞地球飛行，促使美國國防部一位高級官員將這一事件與20世紀50年代最初的太空競賽相提並論。

北京還擁有射程接近2000公里的DF-ZF高超音速滑翔飛行器，以及具有核能力的高超音速原型「星空-2」。

俄羅斯10日對烏克蘭的導彈襲擊包括大約6枚莫斯科的高超音速「匕首」（Kinzhal）導彈。「匕首」導彈的飛行速度高達10馬赫，射程約為2000公里。

俄羅斯還擁有「先鋒」（Avangard）高超音速滑翔飛行器，俄羅斯聲稱這種飛行器可以以超過20馬赫的速度飛行，射程超過10000公里，這種艦射「鋯石」( Zircon)高超音速導彈，最高速度為8馬赫，射程1000公里。

美國國防情報局的弗賴斯特勒10日表示，莫斯科也正在研製一種空射高超音速導彈（Kh-95），並宣佈計畫在其薩馬特(Sarmat)洲際彈道導彈上安裝一種高超音速滑翔飛行器。

美國軍方一直在研發一系列高超音速武器，所有這些武器仍在測試或開發中。官員們表示，與中國和俄羅斯不同，華盛頓沒有計劃為其任何高超音速武器配備核彈頭。