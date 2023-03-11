桃警跟景福宮溝通交管。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍德宮過去回鑾盛況。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍德宮過去回鑾盛況。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍德宮過去回鑾盛況。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園龍德宮南巡遶境的仙女轎班遠近馳名，有「最美進香隊伍」美譽，遶境隊伍12日中午開始，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路景福宮、慈文路蓮華寺等3間廟宇進行參禮儀式，桃警期前規畫實施階段性管制，呼籲用路人提前改道。

遶境隊伍預計明日上午11至12時間在武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區，之後右轉復興路，預計13時20分到達慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉民生路、左轉中山路後大約在14時20分在景福宮停留，鑾轎駐駕在景福宮40分鐘。

參禮儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，15時20分途經永安路與慈文路口的蓮華寺參禮後，走永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路、通過富國陸橋後，約於17時許返回龍德宮。

桃園警察分局表示，為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將於3月12日規畫交通管制及疏導措施，呼籲民眾配合，相關交通管制措施如下：3月12日10至18時，視遶境隊伍行進來實施階段性管制。管制路段：桃園區市區遶境隊伍經過之沿線道路(中山路、復興路、民生路、民族路、永安路、慈文路、大興西路二段、寶慶路、莊敬路二段、富國路)。

桃園分局表示，因為遶境隊伍會在景福宮停留將近1小時，對於周邊交通勢必造成衝擊，將會於中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中山路與民族路口、中山路與民生路口、中正路與成功路口、中正路與復興路口等幾處景福宮周邊路口做彈性管制，避免人車流於景福宮周邊造成打結壅塞。

桃園分局對於遶境途經的三家宮廟也都期前進行會勘及溝通協調，對於鑾轎參禮動線做預先了解及規畫，三家宮廟均表示本項宗教活動已行之有年，廟方也都有交通志工或是巡守隊員來配合維持秩序，對於警方叮嚀的「防推擠踩踏」及「交通管制作為」都充分了解，有信心讓相關參禮儀式圓滿順利。

桃園警察分局呼籲，有要參加遶境活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通規則；行經桃園區管制路段的用路人，提早改道行駛，務必配合員警疏導及管制，以維護交通秩序。