台北市長蔣萬安競選期間提出恢復YouBike前30分鐘免費政見，本報掌握，蔣萬安7日拍板，全民30分鐘免費政策明年元旦全面上路。對此，北市交通局未做否認，表示相關方案正在評估研議階段。

前台北市長柯文哲2015年取消YouBike前30分鐘免費，蔣萬安競選時主張恢復。據悉，於交通局7日專案報告後，蔣萬安拍板今年優先精進車輛、站點、調度等，擴大YouBike服務規模後，「全民」30分鐘免費政策於明年1月1日上路。

交通局表示，以全民為對象實施YouBike前30分鐘免費為市府目標，相關推動方案、期程正在評估研議階段。此外，基北北桃月票上線後民眾使用情形預計仍有變動，也將一併納入YouBike前30分鐘免費政策推動措施及期程檢討。

針對民眾遇無車可借之情形，交通局說，今年將推動增加部分車輛，並持續與資訊局合作，利用大數據分析改善無車可借問題。

交通局強調，實施前30分鐘免費，將有更大誘因吸引更多族群減少使用汽機車並促進運動健康，經估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量。

交通局說，台北市YouBike站點數已達1260站，站點密度全國最高，去年總租借次數突破3400萬次也創歷史新高，預期實施全民前30分鐘免費將吸引更多人使用。為此已與資訊局大數據中心合作，針對提升調度量能、優化站點設置及增加車輛規模等研擬配套措施；也針對熱門站點，提出擴充車柱或增加適當車輛數及精進調度效能的建議。