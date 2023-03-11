國立中山大學11日於校內辦理「高屏地區就業博覽會」，邀請台積電、聯電、日月光等114家知名企業參與，共釋出8000多個職缺。此次博覽會除了科技業外，金融科技業、食品、不動產等企業也跨域徵才；而最受民眾洽詢的攤位莫過於台積電的攤位，半導體產業直接開出年薪上看200萬的福利，讓新鮮人躍躍欲試。

中山大學辦理的「高屏地區就業博覽會」以資訊科技和綠能產業為主軸，但現場也有許多其他企業跨域徵才，如玉山金控、中租控股等，招募對象除了商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等人才。

現場也有公股銀行徵才，例如彰化銀行為了因應嬰兒潮員工屆齡退休與數位轉型需求，開出4萬5000元以上的起薪，來召募儲備幹部類型職缺；而碩士畢業生年薪則上看100萬元。

但最吸睛的莫過於第3季有望觸底反彈的科技產業，半導體更開出年薪上看200萬元的利誘，讓各科技業的攤位前人潮絡繹不絕；而電子產業的攤位也包括台積電、聯電、力積電、世界先進及日月光等標竿企業。

除企業之外，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高雄市政府青年局及屏東縣政府勞動暨青年發展處等單位，也在現場提供職涯發展和就業諮詢。

中山大學副校長郭志文表示，電動車和綠能產業呼應世界能源發展趨勢，與政府數位淨零碳排雙軸轉型政策，相關供應鏈企業求才若渴，這次包含鴻海、穩懋半導體、隸屬台泥集團的3元能源、國巨、台灣恩智浦半導體及台灣中油等企業，均積極部署在高雄扎根。