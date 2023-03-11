新的一周即將到來，命理專家雨揚老師在臉書上分享3／12～3／18的12生肖運勢，本周好運前三名分別為生肖牛、蛇、豬，其中生肖牛的人在事業上受到主管器重，有升官機會；生肖蛇單身者有望迅速和心儀對象拉近距離；生肖豬則是在親友的資金贊助下，順利開啟斜槓人生，賺取額外收入。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運順遂，誠懇直率的態度在職場上帶來了人際好運，讓職涯發展更加順遂，不論同事或上司對你的評價都很高。愛情運旺，單身者可多聆聽朋友建議，改變自己的穿搭風格，展現魅力，就能令異性緣滿滿；有伴者與伴侶相聚的時間不多，建議藉由通訊軟體保持聯繫，感情才不會散。財運持平，投資須三思而行，才能避免追高殺低的情況發生。

▍生肖牛

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運如日中天，主管對你寄予厚望，將重要的企劃案交給你負責，只要把握良機全力以赴，自然就能升遷。愛情繽紛甜蜜，單身者可在休閒時結識興趣相同的對象，更有望與對方結為伴侶；有伴者與伴侶的感情深厚，可望規劃結婚事宜，攜手邁向人生的下一個階段。財星高照，受到貴人啟發，籌備許久的副業得以順利開展，並從中獲得一筆豐厚的財富。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運節節高升，你與團隊共同執行的企劃，能克服困難，成功談下重要的大案子，獲得亮眼成績。愛情運順遂，單身者參加社交活動時，展現出幽默風趣的一面，吸引眾人目光，有望獲得桃花良緣；有伴者與伴侶的互動雖略顯平淡，但你們對彼此的感情深厚，即便沒有天天熱線，甜蜜依舊不減。財運欠佳，近日外出須多加注意保管財物，避免遺失或是遭竊。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業好運看漲，積極樂觀的態度讓你不輕言放棄，遇到任何挑戰都能夠以最佳狀態去面對，滿滿的正能量也能令下屬更信服於你。桃花能量滿盈，單身者可在約會時向心儀對象告白，可望與對方在一起；有伴者可與另一半暢所欲言，分享彼此生活的趣事，使感情更加升溫。財運低迷，投資效益遠不如預期，令你感到心煩，建議合理分配資金，避免虧損過大。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場上有貴人相助，時常無私傳授銷售技巧，使你說話更有說服力，能夠改變客戶的心意，順利成交訂單，完美達標。愛情人氣佳，單身者可找朋友一起去按摩放鬆，適時地釋放壓力，讓自己時刻神采奕奕、光彩動人；有伴者可排隊購買人氣小吃與伴侶分享，會讓對方感到無比幸福。財運尚可，透過儲蓄計畫循序漸進地存錢，必能存到一桶金。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場有吉星支持，使你更有話語權，讓其他單位願意聽從你的指令，合力將重要專案完成，表現深受主管肯定。愛情運佳美，單身者可閱讀兩性關係書籍，有助於成功破冰，迅速和新對象拉近距離；有伴者可陪同另一半逛超市，藉由挑選食材，增進彼此間的互動。財運亨通，可將自行設計的手作商品放在網路上銷售，可望大受歡迎，賺進豐厚的收入。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作事務繁雜，必須時刻保持專注力，且細心執行每個細節，才能夠避免出錯，將任務順利達成。愛情運低迷，單身者時常壓抑自己的情感，導致他人不了解你的真實想法，難以與你變得更加親近；有伴者未將另一半交代的事情放在心上，讓對方感到失望不已。財運興旺，可前往不同的熱門區域拓展業務，將有機會接到大額訂單，領取高額佣金。

▍生肖羊

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業發展平順，在籌備活動時，可多參考先前的範例，較能掌握執行上的重點方向，呈現出更優質的工作成果。感情運勢高漲，單身者可能意外收到他人贈送的禮物，令你喜出望外，心情相當愉悅；有伴者可帶著全家人去公園散散步，曬曬太陽，有助提升親子關係。財運不濟，若收到不明的交易簡訊時，應立即查證，不可置之不理，以免造成損失。

▍生肖猴

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業挑戰不斷，近期將面臨部門重組的困境，陌生的職務令你倍感挫折，遇到不少阻礙，導致事倍功半的情況時常上演。桃花能量匱乏，單身者容易因為孤獨感而渴望戀情，建議釐清自身所求，才有助覓得良緣；有伴者因工作忙碌，抽不出時間陪伴伴侶，讓另一半倍受冷落，感情面臨考驗。財運欠佳，在進行大額消費行為前，應事先規劃，以免用錢不當，後悔莫及。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作發展穩健，先前構想的提案企劃，有望在主管的協助下順利落實，讓你交出令人滿意的成績。愛情運平淡，單身者愛慕心儀對象已久，不妨先從好朋友開始做起，讓感情根基更加穩固；有伴者可多用正面詞彙鼓勵伴侶，讓另一半充滿自信，兩人關係也更靠近。財運低迷，因有出國規劃，讓你的財務有些緊縮，建議籌備緊急備用金，以應付臨時的意外開銷。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場能見度增，近期若出現不錯的外派機會，可主動爭取，替自己謀取更好的福利與職場環境。感情陷入低潮，單身者雖有不少聊天對象，但卻沒有一位能與你交心，讓你的孤獨感倍增；有伴者凡事都仰賴伴侶規劃，過於依賴對方，以及不成熟的心態，讓另一半對你大失所望。外地財不錯，可多與遠方客戶聯繫，有望開創更多元的商機，讓業績獎金迅速上漲。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業好運上揚，先前所累積的經驗與實力，可在本次專案中盡情展現，讓你能獲得上層認可，在升遷之路上勢不可當。桃花人緣佳，單身者可盛裝出席重要場合，能讓你在聚會上搶盡風采，吸引不少目光；有伴者即便工作忙碌，也時刻惦記著伴侶，讓另一半大為感動，感情也更緊密。進財順遂，在親友的資助下，能順利開展斜槓副業，為自己增添一筆穩定收入。