台北市副市長李四川今(11)日在臉書透露，他要求交通局將全市的道路標線重新檢視，立即改善，並貼出前後對比圖，許多網友對此狂讚，其中有網友直言「台北市有煥然一新的風貌」。

李四川在臉書指出，這幾天工務局新工處每晚都在銑鋪道路，他昨晚也到中山北路一段給辛苦的同仁打氣與感謝，其中李四川特別點名工務所羅馨宜主任，並認為羅馨宜雖是女性，每晚卻與工作為伍，令他感到非常敬佩。

李四川也貼出數張照片對比，並表示他要求交通局將全市的道路標線重新檢視，立即改善，更進一步研究標線之材質，像日本道路上的耐久與耐磨。

此外，台北的落塵量很大，李四川說除新工處用迪化污水處理廠的回收水洗人行道外，他也要求環保局的洗街車，善用回收水加強洗街，讓大家能擁有一個整齊乾淨又美的首都台北。

台北市議員王欣儀對此表示，「希望真的能改善標線『落漆』的問題！之前已經質詢很多次啦」、台北市議員張斯綱表示「路平有感」。許多網友也紛紛表示「之前經過民權大橋因爲坑洞多，我喝一口飲料灑了我整個大衣，當初氣的大罵，路那麼爛爲什麼都沒舖，現在終於看到市府有感的作為了」、「台北市有換然一新的風貌」、「最強鋪路團隊」。