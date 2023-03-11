111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽，首場女子組賽事是場一面倒的賽況，尋求4連霸的淡水商工90比45大勝南山高中，率先搶下冠軍賽門票，當家中鋒蕭豫玟期許自己能以身作則，在冠軍賽拚一波30分、25籃板數據，幫助球隊拿下金盃。

淡商從首節就拉出雙位數領先，最終以45分之差獲勝，教練陳美莉指出，賽前告訴球員平常心，從防守開始把自己能做的做好，對於蕭豫玟陳美莉也是求好心切，認為這場比賽抓下25分、20籃板的蕭豫玟表現還可更好，也感謝場上一次重摔的另一主力李恩芯無大礙，回去會再看另一場4強賽北一女中、陽明高中今天狀況，再為冠軍賽做最後備戰。

此役淡商光蕭豫玟、李恩芯的得分加起來就是南山全隊得分，陳美莉和李恩芯都給球隊本戰表現打7分，蕭豫玟則是6分，她回應：「自己有過單場30分、25籃板數據，所以認為我是可以做到的，但這場籃板有幾顆球時間點沒抓好，所以有扣分，冠軍賽我會繼續努力。」

高中三年都前進到台北小巨蛋，蕭豫玟說：「高一、高二時前面還有學姐，現在換我是高三學姐，我必須要做學妹們的榜樣，直到最後我都希望可以盡力做到最好，冠軍賽也是一樣。」

南山高中教練柯孟儀表示，雖然球隊大比分落敗，但中間有些細節是可以看到正面內容，對於季軍戰當然期許獲勝奪季軍，還會看稍後北一、陽明戰況來為季軍戰戰術做調整。