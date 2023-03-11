號稱台灣教育人必定參加的「夢的N次方」教師自主研習，3月11日、12日在新竹市三民國中登場，集合國中小8大領域以及跨域課程設計、閱讀素養等共25種主題課程1次到齊，吸引900多位各地教師報名，新竹縣市教師就佔400人，而最後僅錄取757人。

「夢的N次方」是由電影《老師，你會不會回來》的主角、南投縣爽文國中主任王政忠號召成立，他將教育當作天命，連續9年帶領夢N全國教師專業成長工作坊，強調回到當時教學的初心，鼓勵教師在這裡找到好夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐，永續教師的熱情。

夢N選在新竹舉辦今年首場活動，這也是這是夢N第2次在新竹辦理。三民國中校長丁淑觀說，此次主題是「數位協力實踐分享」，將是未來很重要的學習型態，透過課程分組、共備及平板等工作坊的進行，盼讓數位教學更加豐富多元。

三民國中數學科教師陳雅雯則說，這次不只有魔術融入數學教學中，還有如何用IWORK進行課程設計及實作，她不斷苦思如何將數位科技融入數學課程設計，盼透過這次夢N研習，增進自己的能力，帶給孩子不一樣的學習內容。

新竹市長高虹安一早也到三民國中參加活動開幕，她說，新竹市民由於教育水準高，家長對教育要求、期待很高，夢N提供資源交流平台，協助老師們面對新課綱、多元跨域學習和新的數位科技，讓老師們也能得到更多支持，完善孩子們的教育。

高虹安表示，市府會提供給老師們更好的舞台，而在教學現場，無論軟硬體，都將盡量滿足數位工具上的需求，讓教育資源更充足，更重要的是，未來也將減輕第一線老師行政負擔，包含如何把學校教學資源回歸本質，讓教職員工發揮所長。

高虹安也提到，她先前也爭取到，給予代理教師1年的完整聘期，避免過去同工不同酬的情形，教育部目前也已在研擬相關政策，地方政府就在可行範圍內，努力讓代理教師待遇更完善，也期待中央政策能更照顧代理教師。