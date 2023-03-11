阿里山森林遊樂區櫻王染井吉野櫻預估3月下旬盛開。（廖素慧攝）

阿里山森林遊樂區櫻王染井吉野櫻含苞待放。（廖素慧攝）

嘉義林管處長林岱宣布今年阿里山花季開跑。（廖素慧攝）

阿里山花季開幕活動在森林遊樂區千歲檜平台舉行。（廖素慧攝）

音樂舞蹈文創團體在古木參天的巨木群棧道演繹花季與自然的對話。（廖素慧攝）

「小森一點-森林手作市集」吸引遊客體參觀。（廖素慧攝）

阿里山花季今天粉嫩浪漫登場，嘉義林管處長林岱表示，櫻王「染井吉野櫻」預估3月下旬盛開，阿里山森林遊樂區有31種櫻花陸續綻放，今年疫情趨緩，國內外旅客回來了，歡迎遊客上山賞花，徜徉森林步道療癒身心。

林務局嘉義林區管理處今天在阿里山國家森林遊樂區千歲檜平台舉辦阿里山花季開幕活動，今年花季主是「櫻與音的對話」，由音樂舞蹈文創團體在古木參天的巨木群棧道旁，以阿里山之地、水、櫻、木等元素演繹，西塔琴、頌缽的悠揚韻律，迎接春天到來，現場遊客也感受大自然與舞樂的共感，與森林共譜櫻花療癒之旅。

「小森一點-森林手作市集」吸引眾多遊客體驗手作，有櫻花盅黏土、木頭彩繪、植物藍晒卡片等，將阿里山特色植物生態結合手作市集，讓遊客透過手作觀察自然美學、共享綠色創作，進而發掘森林系文創品的美麗。

張岱表示，今年阿里山四季大型森林式生活提案以「森林療癒季」為主軸，有春季「櫻與音的對話」、夏季「仲夏星空電影院」、秋季「森林音樂節」及冬季「霧林生態探險」，透過沈浸式體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，帶給遊客1整年自然療癒體感，讓遊客每年回遊阿里山療癒身心。