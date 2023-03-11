蜂蟹蟎普遍存在於國內自然環境中，蜜蜂外出採集花粉過程就會沾染上蜂蟹蟎。（吳建輝攝）

當地蜂農表示，今年蜂蟹蟎防治無效，預估產量可能銳減剩一半，希望相關單位能夠協助，不管是防治還是補助。（吳建輝攝）

彰化蜂蜜產量占全國產量9％，主要產區集中在八卦山脈，不過今年因「蜂蟹蟎」肆虐，導致蜂蜜遭寄生大量折損，當地蜂農表示，今年蜂蟹蟎防治無效，預估產量可能銳減剩一半，希望相關單位能夠協助，不管是防治還是補助。

彰化縣擁有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，加上沒有加入養蜂產銷班的蜂農將近110位，飼養蜂箱約1萬1200箱，產量39萬公斤占全國產量9％。

二水鄉蜂農李東峰表示，蜂蟹蟎普遍存在於國內自然環境中，蜜蜂外出採集花粉過程就會沾染上蜂蟹蟎，而沾染蜂蟹蟎的蜜蜂回到蜂巢，蜂蟹便自此寄生於蜜蜂幼蟲蟲體，吸食蜜蜂體液，導致蜜蜂死亡。

他說近年養蜂業困境重重，包括農業污染、氣候變遷等等，今年蜂蟹蟎肆虐更是雪上加霜，一旦蜂蟹蟎順利入侵蜂箱，就會造成蜜蜂身障或無法羽化，依造他預估來看，今年飼養的200多箱蜜蜂中，有超過一半遭入侵，損失慘重。

二水鄉民代表、二水鄉農會前總幹事蔡文琳表示，去年八卦山果樹開花不良導致蜂蜜欠收，今年開花良好，但蜂蟹蟎肆虐，讓今年蜂蜜生產又泡湯，過去使用天然藥物防治都有用，但今年卻失效，希望相關單位能重視。

縣政府農業處則表示，已接獲農民相關蜂蟹嚴重危害的訊息，農業處主動聯繫蜂農，將儘速安排專家學者到場查看，以提供殺蟲與防治的對策。