西武獅總經理渡邊久信（左）特地飛來台灣看經典賽，主要目的是觀察吳念庭調整狀況。（悍創運動行銷提供）

前日職西武獅名將、現為球團總經理渡邊久信，這次特別為了觀看吳念庭在經典賽表現特地來台，9日晚間就抵台的他作天也到場觀看中華隊與義大利之戰，看到吳念庭首度披上國家隊戰袍展現出來的拚勁及態度，也覺得非常開心。

為了備戰第5屆世界棒球經典賽，吳念庭從春訓就加快調整速度，雖然剛加入中華隊前幾場熱身賽打擊節奏還在調整，但隨著大賽開打他也找回狀態，在與巴拿馬之戰單場3安還敲出本屆賽會首轟，昨天對義大義再繳出雙安的表現。

「這兩天大家都有看到念庭整體表現，打擊、守備狀況都非常好。看得出他第一次穿上國家隊球衣的壓力、為國家拚戰的動力及態度都非常好，我看到也覺得很開心。」渡邊久信也指出，吳念庭進入職業後成長最多的地方，就在於他成為「工具人」的角色，「他這樣的功能性是我們很需要的選手。」

從2016年加入西武後，吳念庭終於在2021年破繭而出，單季10轟打出生涯年，渡邊久信肯定他這1、2年在一軍表現成長很多，也期待吳念庭能逐漸把先發位置鞏固下來，「不管是我還是球隊都希望他能夠過經典賽的好表現，讓他更有自信。」

渡邊久信也提到這趟台灣行最主要目的就是看吳念庭，確認吳念庭在經典賽狀況調整到哪邊，能否立刻銜接開季，「當然經典賽也有各國球員出賽，觀察各國選手表現是第2個目的。」另外，他也有和昔日隊友郭泰源吃飯，他用中文說：「前天一起吃飯。」