公車左轉時先擦撞機車，隨後又撞到燈箱，導致車窗破裂。（警方提供）

新北市三重成功路與水漾路口昨（10）日傍晚發生一起公車交通事故，1輛公車與機車發生擦撞，隨後公車又撞到路邊燈箱，造成車窗破裂，波及到車上1名女乘客，導致臉部受傷，警方後續將釐清相關事故發生原因與肇責。

昨天傍晚5時許，1部公車行駛在三重水漾路，準備左轉成功路時，不慎擦撞左側機車，機車騎士並未受傷，不過公車又撞到路邊的燈箱，造成公車車窗玻璃碎裂，當時1名50歲黃姓女乘客在車上，因此遭到波及，造成臉部受傷，被送往醫院治療。

警方到場後依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。