中山北路是台北市南北交通往來的重要幹道，長年的車流負荷下也造成部分路段路面老化明顯，修補頻率次數增加的現象，北市副市長李四川日前前往東京出差時考察日本道路的狀況，回台後於10日晚上前往中山北路考察銑鋪，展現市府鋪好道路決心。

李四川表示，這幾天工務局新工處每晚都在銑鋪道路，昨晚他到中山北路一段給辛苦的同仁打氣與感謝。工務所主任羅馨宜雖是女性，每晚與工作為伍，真是敬佩。

李也說，他要求交通局將全市的道路標線重新檢視，立即改善，進一步研究標線之材質，要像日本道路上的耐久與耐磨。

另外因台北的落塵量很大，除新工處用迪化污水處理廠的回收水洗人行道外，也同步要求環保局的洗街車，善用回收水加強洗街。

北市工務局新建工程處長林昆虎表示，中山北路1段前次更新日期為2010年至2013年間，路面已逾10年未更新，為維持台北市道路服務品質，市府執行路面更新工程，要求瀝青原料出廠控管原料，嚴格監督施工，驗收測試平整度，並協調管線單位設禁挖期，避免重複開挖，以及人手孔凸出問題。

新工處維護科長王志良補充說明，道路更新選用適宜之新式材料、工法積極辦理路面銑鋪更新，以提供市民舒適、平整及安全的道路品質。

台北市李四川銑鋪