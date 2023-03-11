《以神之名：信仰的背叛》紀錄片上架以來掀起不少對宗教的討論，也有人反思或分享相關經歷，資深媒體人「莎莉夫人」今(11日)稍早透露紀錄片她只看了一集就看不下去，覺得噁心，話鋒一轉她指出其實有問題的教會並非只在韓國，她丈夫先前也到一個教會參加聚會，一開始看來很正常，直到教會需要裝潢經費，牧師才露出真面目脫口說出一句話，讓她先生死心從此不再參加那間教會活動。

莎莉夫人表示，《以神之名》紀錄片的走紅引來許多人質疑有部分受害者明明就是大學生，怎麼會相信邪教教主的說法，她認為不管是宗教騙子或是詐騙犯，最容易騙人趁虛而入的時機就是「人的盡頭」，當一個人走到對所有事灰心、失望、害怕之際，就會想要抓緊一根稻草，此時就是詐騙犯下手最好的時機。

莎莉夫人舉例，她丈夫先前曾參加一個教會活動，不到3個月後，牧師就提到「十一奉獻」的重要性，並表示教會需要裝潢經費，接著信誓旦旦說：「你們以為受洗之後，就一定能上天堂見到耶穌嗎？不是的，天堂也有分區哦！奉獻捐錢多的，就住得靠耶穌近一點；奉獻少的，就住得遠一點，看不到耶穌」，這說法讓莎莉夫人的老公傻眼，從此和那間教會斷絕聯繫。

除此之外，莎莉夫人提醒，部分有問題教會的作法是情緒勒索，當你為了工作生活沒辦法參加教會活動時，便開口說：「你不愛主，竟把工作擺第一順位。你會受到神的懲罰」，並告訴你只要相信他們的神，會得到想要的一切所需，然而，「當你儍儍地真的放下一切，你會經歷什麼好處都沒有的困境」。

最後莎莉夫人說，千萬不能把人生的主導權交給別人，如果發現你的宗教領袖生活奢華，稱會治病卻沒成功，最後還把錯怪在你身上，稱你奉獻不夠多，「這是邪教，請儘速抽身離開」，見此，網友回：「超級認同最後一句話！！！信仰本身沒有好壞，有問題的都是人！」、「沒這部片，我真不知那個骯髒的世界」、「神明是不會跟信徒討要東西，神明是不需要這些的，現在連金紙和拜香都只要少量可」、「哇，您跟先生去的那間教會太傻眼了吧？！耶穌豈是看人奉獻多？」。