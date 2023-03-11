義大利10日在打擊大戰敗給中華隊，11日中午「晚接早」對戰巴拿馬，兩隊賽前都是1勝，全力爭取第2勝晉級機會。由於中華隊的總失分較多，義巴兩隊若打出大比分對於中華隊較有利。義大利先發投手瓦薩洛提（Michele Vassalotti）第2局就遭到拉莫斯（Jose Ramos）的陽春炮狙擊。

Jose Ramos got all of this one as Panama strikes first! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Tznn1HGe5K — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

7局上，巴拿馬拉莫斯敲安上壘，藉著內滾跑到二壘，後面柯多巴（Allen Córdoba）一棒將他送回，巴拿馬暫以2比0領先。