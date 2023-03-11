蔡佩軒一身黑色勁裝拍攝新歌〈Shit Happens〉MV。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒一身黑色勁裝拍攝新歌〈Shit Happens〉MV。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒新歌〈Shit Happens〉描述雖然生活會碰到鳥人鳥事，但還是要勇敢繼續生活，當下也許感到挫折打擊，但成長後這些都會變成生命中的養份；蔡佩軒說：「這首歌是我的真實故事，有一次在車上遭受到語言暴力很多針對性的負面評語，包括外型、歌聲、創作被批評的一文不值，第一次感受到語言傷人不見血，這種感覺太可怕了。」尤其是在密閉空間中逃無可逃，面對猛爆性語言攻擊更是毫無抵抗能力，「這件事之後我深受打擊，也開始懷疑自己的價值，後來我開始轉念把這件事當作是變成更好的催化劑」。

MV完整呈現蔡佩軒暗黑內心世界，一身黑色勁裝在車上吵架的過程中甩門下車，更拿出煙火引爆冒出白煙，緊繃情緒一觸即發。蔡佩軒笑說：「因為劇情需要第一次詮釋「很派」的感覺，這場吵架戲碼真的太紓壓，還一次OK沒有NG。」蔡佩軒分享自己不太會與人發生正面衝突，碰到問題有爭執通常會選擇逃避型或冷戰的那種，「總之就是不是直球對決型的個性，面對無禮攻擊性的批評會被我直接拉黑，拒絕這種負面情緒來影響我」。

為了宣傳新歌，蔡佩軒情商百萬YOUTUBER 阿滴正解「Shit Happens」的真正意思。阿滴說：「這個意思代表雖然是碰到不好的事情，但是我們還是要往好的方向面去想，Shit字面上是大便的意思， 但是放在不同的語境上會有不同的意思，比如說she is shit! 是表示這個女生很棒很酷的意思。」一旁蔡佩軒聽到直接對阿滴說：「You’re the SHIT.」 （你超棒的）。