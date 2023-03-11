（14:20更新，補充教練說法）111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽首場男子組4強賽，上季冠軍光復高中在高二後衛林恩宇HBL生涯新高21分、外帶7籃板、6助攻幫助，以及面臨犯規麻煩的先發中鋒鄭名斈貢獻12分、16籃板，下半場曾領先16分的光復，最終69比61氣走能仁，延續跨季23連勝，也搶進12日晚上6點開打的冠軍賽，林恩宇獲得本場MVP。

能仁家商上半三分球12投6中，王暐嘉貢獻14分，王翊仲贊助10分，因此以領先位置進入下半場，不過光復中場休息調整心情，下半場強勢攻守，讓能仁第3節前半段進攻當機，這一節能仁直到剩4分52秒王暐嘉兩罰命中才開啟得分，上半場較悶的鄭名斈這節也投進三分球，光復打下最多16分領先，不過在第3節剩1分06秒鄭名斈吞下第四犯，再度退場休息，而能仁在鄭名斈下場後，包括執行罰球的王暐嘉，一口氣追回8分，也將分差縮小到個位數。

第4節光復努力維持領先地位，能仁在剩41.36秒林子皓三分命中茩，追到只剩8分差，18.88秒光復先發謝銘駿五犯畢業，讓戰況又有一點懸念，不過雙方最後未追加分數，光復以8分之差收下冠軍賽門票。

賽後能仁教練李正豪指出：「第三節想進攻但並未有有效的進攻，導致分數被拉開，也透過這場比賽讓我們知道比賽不是只有半場，後面球員心態，被連續得分要趕快調整，本季就剩一場比賽，鼓勵球員不要多想，全力贏下這場比賽。」

光復高中林恩宇（前）攻下攻下21分，助隊挺進111學年HBL冠軍賽。（陳怡誠攝）