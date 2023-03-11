新竹市香山區榮光教會傳道的牧師姜宏達，打造「香山孩子們的祕密基地」，照顧40餘位孩子。（陳育賢攝）

新竹市香山區榮光教會傳道的牧師姜宏達，打造「香山孩子們的祕密基地」，照顧40餘位孩子。（陳育賢攝）

新竹市香山區榮光教會傳道的牧師姜宏達，打造「香山孩子們的祕密基地」，照顧40餘位孩子。（陳育賢攝）

2014年起在新竹市香山區榮光教會傳道的牧師姜宏達，同時也承接1919救助協會在新竹據點的工作，姜宏達原本只是在社區中找尋需要幫助的兒童，提供生活及課後照顧，之後於2015年擴大辦理「香山孩子們的祕密基地」，目前兩個照顧據點共有40餘位孩子受到姜牧師的照護。

姜宏達說，他是在1次的家訪中，看到1個家庭有很多孩子，卻因貧窮無法提供教育及照顧資源，因此決定要照顧這些弱勢家庭的孩子們，沒想到之後發展成「香山孩子們的祕密基地」。

姜宏達退伍後來到新竹市工作，1993年遭遇重大車禍，臥床及復原期間對人生充滿了絕望與無助，正覺得自己已無路可走時，幸遇到了香山區山地教會（後更名為牛埔教會）牧師陳亞平，給予了關懷與鼓勵，讓他對人生重新燃起希望。

因著這次的事件，讓年僅27歲的姜宏達決定進入中華宣教神學院就讀，畢業後取得神職人員資格後，與妻子池美蟬共同投入香山地區的傳教工作。

自2014年12月起就職新竹市香山區榮光教會傳道，並承接1919救助協會在新竹據點的工作。

在服務初期時因資源短缺，姜宏達總是自掏腰包、無償的為孩子們提供文具以及餐食服務，隨著服務的家庭與兒童越來越多，2015年開始擴大辦理「香山孩子們的祕密基地」。

在服務的過程中，每個家庭的改善與孩子們的成長，都更加深他義無反顧投入這項工作的動力。

姜宏達說，讓他印象最深刻的是1個家庭，單親父親因為車禍重傷而無法工作，3名子女亦無人照顧，他知悉後除協助申請急難救助資源外，並成了3個孩子的保母，接送上下學、課後照顧、用餐，讓原本3個被老師視為有偏差行為的孩子，慢慢地改變，變得懂事及感恩，甚至到教會來會主動幫助其他兒童。

目前榮光教會不只免費提供英文、數學等課後輔導，尚有閱讀、情緒管理及問題處理等品格教育方面的活動課程，目的就是教導孩子們未來得以成為1個知書達禮的人。

他表示，許多孩子在面臨遭遇家庭重大挫折時，常伴隨著暴力行為、沮喪自卑等情緒出現，但進入榮光教會這個「祕密基地」後之後，生活適應狀況有所改善，不再充斥著悲傷或是暴力的氛圍，並逐漸成為受同儕所喜愛的孩子。

姜宏達也說，他的願望是未來成立1個小型的社福中心，招募志同道合的工作團隊，把服務擴及國中、高中的青少年，為新竹地區的孩子們提供1個溫馨舒適的環境。

市府社會處婦女兒童少年福利科社工則是表示，社工常至香山區拜訪，總是看到剛下夜班的姜師母池美蟬揮汗為課輔班的孩子們煮食餐點，甚有住在鄰近的獨居老人前來共餐，姜宏達夫妻倆都展開雙臂歡迎，兩人總是克勤克儉給弱勢家庭最具溫度的照顧，真正展現幸福城市的核心價值。