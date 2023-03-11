2023第五屆世界棒球經典賽10日晚間進行A組第二場賽事，中華隊與義大利拉鋸戰終以11比7獲勝。台北市長蔣萬安昨也熱血看球狂歡，11日上午參加台灣大學杜鵑花節開幕式受訪指出，等中華隊真的晉級，前進東京，他一定好好的發祭品文。

世界棒球經典賽中華隊昨晚迎戰義大利，許多政治人物紛紛發出祭品文替中華隊集氣。蔣萬安昨晚參加體育局、中國信託商業銀行在南港中國信託金融園區舉行的直播派對，和現場上千位球迷一起幫中華隊加油，直播現場嗨翻。

媒體上午問蔣萬安看球心情如何？蔣萬安說，非常HIGH，很開心，非常緊張，也很興奮，因為一直互有領先，最後中華隊能夠逆轉勝，非常開心，尤其看到選手表現非常優異。

蔣萬安表示，接下來因為今天對荷蘭一戰，明天還有，連續3場，大家一起集氣為中華隊台灣英雄加油。他因很多行程，都會透過手機及時看賽事的進行，隨時為中華隊台灣英雄加油。媒體也問蔣萬安有發祭品文嗎？蔣萬安說，等中華隊真的晉級，前進東京，一定來好好的發祭品文。