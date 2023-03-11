台南市政府社會局從今年3月起推動愛心待用餐計畫，號召全市105家餐飲店家共襄盛舉，希望媒合弱勢家庭就近換取餐食，減輕生活壓力。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府社會局從今年3月起推動愛心待用餐計畫，號召全市105家餐飲店家共襄盛舉，只要經社會局社工評估有需求的對象，將每月最多發放10張待用餐券，並提供鄰近愛心店家的資訊，希望媒合弱勢家庭就近換取餐食，減輕生活壓力。

社會局長盧禹璁指出，近年來該局陸續推動愛心餐食補給站、實物愛心銀行、惜食平台等社會福利，希望提供更貼近弱勢家戶的服務。今年3月起推動的愛心待用餐計畫，經主動邀請觀旅局合作問路店，還與衛生局健康餐飲店及低碳餐廳合作，並媒合2間連鎖業者及3個餐食品牌，包含：八方雲集、梁社漢排骨、𡘙師傅等，目前已有105家餐飲店家，還將持續邀請在地店家加入待用餐計畫。

盧禹璁說，初步規畫將以全市37行政區，區區都有合作店家為目標，期盼透過公私協力的模式，讓有餐飲需求的家庭都可就近兌換餐食，免於挨餓。

社會局表示，為讓社會資源送到最需要的民眾手上，愛心待用餐的服務對象，需經社工評估後再發給待用餐券，每人每月最多10張。該局為讓持有台南市待用餐券的民眾，都能快速掌握合作店家的資訊，已於「臺南市公益平台」網站彙整詳細店家資訊並建置待用餐地圖，民眾只要登錄公益平台介面，或掃描待用餐券上的QRcode，即能查看店家資訊。

社會局為整併各界捐贈資源，讓社會資源達到最有效的運用，從2019年建置「臺南市公益平台」網站，作為媒合及動員民間資源網絡的整合性平台，提供弱勢家戶需求媒合及各界物資捐贈的管道，有意願的民眾也可上該平台查詢。