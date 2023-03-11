陳福海(左二)也表示將爭取中央預算續推1-1道路二階段工程，減少未來小三通車流量問題。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海今(11)日上午前往金城鎮賢聚泰安宮參與醮慶活動，利用時間走訪視察賢厝村里建設工作，對於一處正在興建中的多功能休憩平台緊鄰村里風水池，陳福海要求業管單位要注意未來污水截流以及周圍林樹保護等工作，同時陳福海也表示將積極爭取中央預算把貫通西海路與環島南路的1-1道路第二階段工程繼續推動，減少未來小三通車流量頻繁穿越村中帶來的交通問題。

賢厝村緊鄰金城，也是小三通旅客在尚義機場與水頭碼頭往返間途經之地，因為交通便捷、居住環境怡人，近年村里四週持續有民間建案推動興建，移入人口漸增。陳福海在就職後也積極協助賢庵國小校方能夠取得周邊土地，希望透過校地、校舍的擴充來分流城區學校的壓力，也提供學生更好的教育就學環境。

在陳福海上一任縣長任內動土興建的1-1計畫道路，前端連接水頭商港的金豐路已在今(2023)年初啟用，此刻在疫情退溫小三通常態化重啟的當下，另一端連接西海路與環島南路的項目能否貫穿聯通，也是陳福海此次重掌縣政後列為重點推動的工作之一。

對於目前各鄉鎮村里的建設，陳福海強調，此時縣府財政狀況不容樂觀，但是對於必要性的需求且能夠提供鄉親福祉的建設，一定不會省。陳福海提醒縣府團隊，對於工程規劃要更嚴謹檢視，避免縫縫補補、處處追加，造成資源與時間的浪費。

陳福海向賢厝鄉親眾表示，將會持續爭取中央資源以及地方民意的支持，儘速以金豐路的模式來完成上述道路工程，藉以完善海空要道的串連，同時也讓賢庵村里有更適宜的住居環境。