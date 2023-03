大陸觀察者網11日報導,中國、沙烏地阿拉伯、伊朗三國10日發布聯合聲明,宣佈沙伊復交。對此消息,美國白宮方面稍後回應稱,沙烏地向美國通報了與伊朗會談消息,美國未直接參與該協議,並稱美國「長期以來一直鼓勵直接對話和外交,以説明緩解緊張局勢並降低衝突風險」。美媒稱,白宮國安會議發言人似乎刻意忽略中方斡旋作用,稱「這無關中國(This is not about China)」。對此有美媒解讀,伊朗達成協議是因為「壓力」而非「邀請」。

報導稱,盡管美國政府官方想要迴避,但美國媒體卻集中討論中國在此次會談中的角色。《華爾街日報》認為「中國外交模式取得了勝利」,「此事證明中國願意在國際爭端中發揮影響力」。美國國家公共廣播電台(NPR)和美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)的報導,也認為「中國取得重大外交勝利」。

此外,美國智庫大西洋理事會還綜合多名專家觀點認為,中東或將迎來新時代,在「後美國時代」的中東,各國尋求其他方案,而中國以及此次同樣參與斡旋的伊拉克等國或是「贏家」。不過,也有人認為,美國在中東的軍事存在依舊強大,稱其「失去影響力」為時尚早,但中國在該地區的崛起,確實給美方「敲響了警鐘」。

半島電視台等外電報導,上述協定的達成,可能會緩解伊沙這兩個波斯灣「地緣政治對手」之間長期以來的緊張關係,兩國在黎巴嫩、敘利亞和葉門等多個地區問題上處於敵對立場。

《華爾街日報》當地時間10日報導,白宮國家安全會議戰略溝通協調員柯比回應表示:「我們支持緩解該地區緊張局勢的任何努力。我們認為這符合我們的利益,這也是我們通過威懾和外交的有效結合所努力解決的問題。」

報導還稱,美方回應還刻意忽略中國在促成該協議發揮的作用,只討論中東安全問題本身。「這無關中國。」美國Axios新聞網解讀美國有意強調將伊朗拉回談判桌靠的是「壓力」,而不是「邀請」。柯比在記者會發言表示,沙烏地向美國通報了將與伊朗會談的消息,美國沒有直接參與到這一份協議當中。

稍早聲明中,柯比指出,美國「一直鼓勵直接對話和外交,以説明緩解緊張局勢和減少衝突風險」。他還說,「伊朗人是否會遵守他們在協議中的承諾還有待觀察」。