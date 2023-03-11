大陸觀察者網11日報導，中國、沙烏地阿拉伯、伊朗三國10日發布聯合聲明，宣佈沙伊復交。對此消息，美國白宮方面稍後回應稱，沙烏地向美國通報了與伊朗會談消息，美國未直接參與該協議，並稱美國「長期以來一直鼓勵直接對話和外交，以説明緩解緊張局勢並降低衝突風險」。美媒稱，白宮國安會議發言人似乎刻意忽略中方斡旋作用，稱「這無關中國（This is not about China）」。對此有美媒解讀，伊朗達成協議是因為「壓力」而非「邀請」。

報導稱，盡管美國政府官方想要迴避，但美國媒體卻集中討論中國在此次會談中的角色。《華爾街日報》認為「中國外交模式取得了勝利」，「此事證明中國願意在國際爭端中發揮影響力」。美國國家公共廣播電台（NPR）和美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的報導，也認為「中國取得重大外交勝利」。

此外，美國智庫大西洋理事會還綜合多名專家觀點認為，中東或將迎來新時代，在「後美國時代」的中東，各國尋求其他方案，而中國以及此次同樣參與斡旋的伊拉克等國或是「贏家」。不過，也有人認為，美國在中東的軍事存在依舊強大，稱其「失去影響力」為時尚早，但中國在該地區的崛起，確實給美方「敲響了警鐘」。

半島電視台等外電報導，上述協定的達成，可能會緩解伊沙這兩個波斯灣「地緣政治對手」之間長期以來的緊張關係，兩國在黎巴嫩、敘利亞和葉門等多個地區問題上處於敵對立場。

《華爾街日報》當地時間10日報導，白宮國家安全會議戰略溝通協調員柯比回應表示：「我們支持緩解該地區緊張局勢的任何努力。我們認為這符合我們的利益，這也是我們通過威懾和外交的有效結合所努力解決的問題。」

報導還稱，美方回應還刻意忽略中國在促成該協議發揮的作用，只討論中東安全問題本身。「這無關中國。」美國Axios新聞網解讀美國有意強調將伊朗拉回談判桌靠的是「壓力」，而不是「邀請」。柯比在記者會發言表示，沙烏地向美國通報了將與伊朗會談的消息，美國沒有直接參與到這一份協議當中。

稍早聲明中，柯比指出，美國「一直鼓勵直接對話和外交，以説明緩解緊張局勢和減少衝突風險」。他還說，「伊朗人是否會遵守他們在協議中的承諾還有待觀察」。