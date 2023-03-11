大陸全國人大通過中央軍委主席習近平提名，通過張又俠、何衛東為中央軍委副主席；李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。這樣，大陸國家中央軍委和中共「二十大」產生的中共中央軍委全體人員相同。

據香港《星島日報》報導，資料顯示，何衛東曾長期在台海前線的陸軍第31集團軍（現第73集團軍）服役。2016年被調任西部戰區副司令員兼戰區陸軍司令員；2019年底任東部戰區司令，並晉升為上將。東部戰區是負責台海的主攻部隊。2022年1月，何衛東卸任東部戰區司令員，調入中央軍委聯合作戰指揮中心。

何衛東在中共二十大上連跳三級，他並非中共二十大代表，卻在中共二十大上「當選」中央委員，再進一步成為政治局委員，最後破格升任中共中央軍委副主席。

時年73歲的軍委副主席張又俠在軍方現役上將當中，是擁有實戰經驗的高級將領之一，曾參加過中越戰爭。

59歲的劉振立也參加過對越作戰。1986年作為第十二偵察大隊的一員編入蘭州軍區對越輪戰部隊，參與兩山戰役，期間鎮守前線一年多，擊退越軍36次進攻，獲一等戰功。2021年7月晉升上將軍銜，2023年3月調入中央軍委聯合參謀部，任參謀長。

苗華和張升民都是政工將領。苗華生於福州一個軍人家庭，長期在駐閩的第31集團軍服役，與在福建工作17年的習近平淵源深厚。苗華曾擔任蘭州軍區政委、海軍政委。張升民長期在二炮(火箭軍)任職，2017年任中央軍事委員會紀律檢查委員會書記，同年晉升上將。

李尚福畢業於中國人民解放軍國防科技大學。1982年到中國西昌衛星發射中心工作。2003年任總裝備部中國西昌衛星發射中心主任，後任嫦娥二號任務發射場區指揮部指揮長。2013年任總裝備部司令部參謀長。2016年任新成立的戰略支援部隊副司令員兼參謀長。2017年8月，接替張又俠，出任中央軍委裝備發展部部長。