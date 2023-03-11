Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國邪教惡行，引起廣大網友熱議，還爆出台灣多位YouTuber都曾是攝理教信徒。時常在臉書分享時事看法的口譯員兼主持人「浩爾譯世界」坦言，高中也被老師邀請入教過，並提醒大家：「這紀錄片不是看看覺得不舒服就算了，攝理教跟你的距離，比你想得近！」

浩爾在臉書發文透露，高一時曾被國中音樂老師邀請到攝理教教會表演口琴，發現教會裡有很多來自台大、清大、交大、政大的學生，他也跟著上了好幾堂傳授鄭明析教義的「三十個論」。

浩爾表示，後來覺得教會有件事情太奇怪了，「就是模特兒部，女生身高170公分以上才能加入，很怪！」於是他上網搜尋，發現鄭明析和攝理教的爭議，才鼓起勇氣離開。

浩爾公開和另一名前教友的對話紀錄，攝理教灌輸教友們，面對外界質疑教會、鄭明析時，應「不看不聽，不能惡評，是撒旦的計謀」。

浩爾直言，寫出這些可能會被攻擊，「但我覺得多一個人知道，就少一個不幸的家庭。總之，要你脫離家庭和原本交友圈的團體，寧願多懷疑一點，不要一頭栽進去！」