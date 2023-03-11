詹雯婷將於屏東三大日音樂節獻唱。（屏東縣政府提供）

「屏東三大日音樂節」將於4月7、8、9日在屏東市縣立體育館前草地登場，演出卡司包括詹雯婷、徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁等連續3天輪番開唱。徐懷鈺對於首度站上三大日舞台，特別預告：「會帶4名舞者一起去感受南台灣的熱情 ，唱跳熱歌勁舞 、慢歌也會演唱。」對於春天的感受，她形容「春天太陽暖活讓人有好心情，想要更接近戶外、享受大自然的新鮮空氣」，更稱讚屏東給人南台灣熱情、天氣很好，美食則想到萬巒豬腳。

詹雯婷將於三大日首日開唱，形容：「春天就是萬物復甦的季節，疫情剛好接近尾聲，全世界開始恢復正軌，所以特別想要去旅遊，春天也要注意養肝，是個休息和旅遊的好機會。」對於屏東的印象是墾丁，小時候暑假常去那邊的海邊、還有參加音樂節，也有去過墾丁大街，很久沒有去屏東，期待這次到屏東嗨一下！」

問起演出內容，詹雯婷笑言「總之都是好聽的歌」，至於心中認為好日子的定義？「儀式感吧，要把自己的精氣神打理足了，吃好喝好玩好，時間規劃好，當精氣神足的時候對我來說就是好日子」。屏東三大日音樂節精彩演唱會將透過台視綜合台、MTV、三立綜合台、LINETODAY等平台直播。